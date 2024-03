Lindsay Lohan confirmó la secuela de "Un viernes de locos" a 21 años del estreno

Para finalizar, Andy Cohen le preguntó por alguna potencial fecha de estreno y Lohan decidió no dar más detalles. "No voy a decir eso todavía. No voy a decir demasiado sobre el tema. Va a suceder, ambas estamos muy emocionadas. Sí, voy a hablar en nombre de Jamie", concluyó la actriz.

Embed - Lindsay Lohan Confirms to Andy Cohen the "Freaky Friday" sequel is a GO

La sinopsis de la primera película es la siguiente: "Dos galletas de la suerte provocan que una psicoterapeuta, la cual está comprometida, y su hija adolescente intercambien mágicamente sus cuerpos". A lo largo del film, Anna (Jamie Lee Curtis) y Tess (Lindsay Lohan) deben suplantarse mutuamente para cubrir la mentira en la que les toca vivir.