Leo Sbaraglia se refirió a los rumores de noviazgo con Julia Konrad: "Hay afecto..."

Sobre este tema, el actor que protagonizará El Gerente habló con Agarrate Catalina y reveló: " Hay afecto pero no hay pareja, todavía no hay pareja . Desmiento por ahora… Brasil, otro mundo, en fin . Ojalá alguna vez pueda hacerte un anuncio un poco más formal ". Con esta última frase, demostró la relación de amistad que tiene con Catalina Dlugi, la conductora del programa.

El Gerente Leo Sbaraglia Así se anunció oficialmente la película con Leo Sbaraglia. Redes sociales

En julio de 2022, en Socios del espectáculo habían confirmado que Leo Sbaraglia estaba en pareja con Julia Konrad, con el siguiente relato de Luli Fernández: "Desde que se divorció de la madre de su hija que no se lo ve en algo serio. Es un ganador tremendo. Comparten salidas juntos y ya se muestran públicamente. El lunes estuvieron en un teatro y se dejaron fotografiar. Tiene un aire bastante parecido a la ex de Leo".

Además, para no dejar lugar a la duda, Fernández aseguró: "Según sus amigos, está re de novio, aunque todavía no la presentó. Un amigo mío, que también es amigo de Sbaraglia, me lo terminó de confirmar y me dijo que está muy de novio". De esta manera, la panelista fue desmentida categóricamente por el propio actor en la comunicación que tuvo con el programa de radio.