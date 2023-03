Las tres peores series de drama de Netflix, según Rotten Tomatoes

Ellas son "Ángeles de Charlie", "Otra vida" y "The I-Land". Cada una de ellas, cuenta con una trama particular, que, según los especialistas, no están buenas.

Las peores series dramáticas de Netflix para Rotten Tomatoes

Entre las que se nombraron en el ranking de las peores series de drama de Netflix para Rotten Tomatoes se encuentran las siguientes producciones:

Ángeles de Charlie

Una nueva versión de la serie clásica de la década de 1970 del mismo nombre reúne a tres nuevas bellezas para resolver los casos del escurridizo millonario Charlie Townsend.

Abby (Rachael Taylor), la princesa convertida en ladrona de Park Ave., Kate (Annie Ilonzeh), la policía de Miami caída en desgracia, y Eve (Minka Kelly), la misteriosa corredora callejera, entablan estrechas amistades cuando tienen una segunda oportunidad en la vida como detectives en la soleada Miami.

Aunque son extraños cuando se juntan, una cosa es cierta: siempre se apoyarán el uno al otro. Drew Barrymore, quien coprotagonizó los largometrajes "Charlie's Angels", es productor ejecutivo de la serie.

Para Rotten Tomatoes, "Ángeles de Charlie" es una de las peores películas de drama, a la que otorgó un 0 de puntaje, en tanto que el público le dio un 20% de calificación.

Tráiler de Ángeles de Charlie

Charlie's Angels (2011 TV Series) - Official Trailer

Otra vida

El astronauta Niko Breckinridge y su joven tripulación enfrentan peligros inimaginables al emprender una misión de alto riesgo para explorar la génesis de un artefacto alienígena.

El astronauta Niko Breckinridge se centra en buscar en el mundo inteligencia alienígena. Ella lidera un equipo que tiene la misión de explorar la génesis de un artefacto alienígena que se ha encontrado en la Tierra. Mientras Breckinridge y su joven equipo investigan, se enfrentan a peligros inimaginables en lo que puede terminar siendo una misión de un solo sentido. Katee Sackhoff interpreta a Niko, liderando un elenco que incluye a Selma Blair.

Para Rotten Tomatoes, "Otra vida" es una de las peores películas de drama, a la que otorgó un 6 de puntaje, en tanto que el público le dio un 68% de calificación.

Tráiler de Otra vida

Otra vida - Katee Sackhoff | Tráiler oficial | Netflix

The I-Land

Diez desconocidos se despiertan en una isla sin recordar quiénes son o cómo llegaron, y descubren que no todo es lo que parece.

Miniserie de TV del 2019 con 7 episodios. Cuando diez personas se despiertan en una isla paradisíaca sin recordar quiénes son y cómo llegaron allí, todo emprenden un duro camino para intentar recordar y tratar de regresar a casa, pero pronto descubren que el mundo no es lo que parece.

Cuando 10 personas se despiertan en una isla traicionera y no tienen memoria, pronto descubren que este mundo no es lo que parece.

Para Rotten Tomatoes, "Otra vida" es una de las peores películas de drama, a la que otorgó un 8 de puntaje, en tanto que el público le dio un 35% de calificación.

Tráiler de The I-Land