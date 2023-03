Las tres peores series de aventura de Netflix, según Rotten Tomatoes

Muchas veces se basan en historias que no llaman la atención, los actores elegidos no empatizan con el público o no asumen el papel como deberían, todo esto ocasiona que la cantidad de visualizaciones que tienen desde su lanzamiento sea muy lamentable en comparación de grandes éxitos.

Con estos parámetros evalúan cada producción para determinar cuál es la peor de todas y la que menos elige el público.

Las peores series de aventura de Netflix para Rotten Tomatoes

Entre las que se nombraron en el ranking de las peores y menos atractivas para el público se encuentran las siguientes producciones:

Ghost in the Shell: SAC 2045

Es una serie ONA en formato CGI basada en una serie de manga Ghost in the Shell de Masamune Shirow, ambientada en la sub continuidad del arco Stand Alone Complex.

La primera temporada se lanzó exclusivamente en Netflix para todo el mundo el 23 de abril de 2020. Recibió críticas por lo general negativas y los críticos la consideraron inferior a los medios anteriores de Ghost in the Shell.

La trama se centra después de una crisis financiera mundial, donde el mundo se ve envuelto en una guerra impulsada por la IA, y depende de la Sección 9 contrarrestar las nuevas formas de ciberamenazas.

Sus personajes están interpretados por: Atsuko Tanaka , Akio Ohtsuka , Koichi Yamadera , Yutaka Nakano y Tôru Ohkawa.

Tráiler de Ghost in the Shell: SAC 2045

Ghost in the Shell: SAC_2045 | Tráiler Oficial

Farzar

Es una serie cómica de televisión del género fantasía de ciencia ficción animada estadounidense, creada por Waco O'Guin y Roger Black para Netflix . La serie se estrenó el 15 de julio de 2022.

La historia trata sobre cómo el príncipe Fichael y su tripulación se aventuran fuera de su ciudad humana abovedada para luchar contra los malvados alienígenas.

Cuando comienzan su viaje, Fichael descubre rápidamente que puede estar viviendo una mentira.

Sus creadores son Roger Black y Waco O'Guin. Sus protagonistas están interpretados por: David Kaye , Jerry Minor , Lance Reddick , Dana Snyder y Kari Wahlgren.

Tráiler de Farzar

Farzar (2022) | Tráiler Oficial Doblado Español Latino

The Witcher: el origen de la sangre

Es una miniserie spin-off y precuela de The Witcher. La historia se sitúa en un mundo élfico 1200 años antes de las aventuras de Geralt de Rivia y cuenta principalmente cómo se creó al primer brujo.

Para ello se realizaron una serie de eventos que terminaron en la crucial conjunción de las esferas que hizo que los mundos de los monstruos, elfos y hombres terminaran de fusionarse en uno.

Esta serie tiene a los siguientes actores: Sophia Brown , Laurence O'Fuarain , Michelle Yeoh , Lenny Henry y Mirren Mack.

Tráiler de The Witcher: el origen de la sangre