Las tres mejores películas románticas de Netflix, según Rotten Tomatoes

Entre las elegidas hay una producción dramática, una juvenil y una para toda la familia, que coinciden en tener historias conmovedoras y emocionantes.

Entre las que se nombraron en el ranking de las mejores películas románticas para Rotten Tomatoes se encuentran las siguientes producciones:

Esta película está dirigida y guionada por Farhan Akhtar. Se estrenó en noviembre de 2016 y tiene una duración de tres horas.

La trama se centra en tres amigos, Akash, Sameer y Siddharth, que descubren que la vida después de la universidad pondrá a prueba su estrecho vínculo. Mientras el dulce Sameer se enamora de Pooja, una belleza no disponible, Siddharth arriesga todo para perseguir a una divorciada mayor llamada Tara a quien sus amigos y familiares consideran indigna de él.

Por otro lado el temerario Akash viaja a Australia, donde se reencuentra con Shalini, una chica a la que había agraviado anteriormente.

Esta película está dirigida por Vishal Bhardwaj y producida por Vishal Bhardwaj , Tejaswita Desai , Ronnie Screwvala.

Se estrenó en septiembre de 2009 y tiene una duración de 2 horas aproximadamente.

Es una trama siniestra donde se unen gemelos idénticos separados que atraviesan una historia profunda antes de encontrarse.

Es un film estadounidense del año 2020, que tiene una duración de 105 minutos. Bajo la dirección y guión de Alice Wu.

Protagonizada por: Leah Lewis, Alexxis Lemire, Daniel Diemer, Becky Ann Baker, Catherine Curtin, Wolfgang Novogratz y Enrique Murciano.

Es una versión moderna de la historia de "Cyrano", una tímida estudiante llamada Ellie ayuda a un deportista del instituto a intentar conquistar con una carta de amor a la chica de la que ambos están enamorados.

The Half of It | Official Trailer | Netflix