Las 5 películas más esperadas en Netflix en agosto

Agente Stone

Con Gal Gadot (Wonder Woman) como protagonista y un gran montaje de efectos especiales, esta superproducción estadounidense se encamina como una de las mayores apuestas para el cine de acción del gigante de la N en lo que será la segunda parte del 2023. El estreno de acción, crimen y suspenso tiene una duración de 2h y fue filmada en Islandia. En paralelo, fue dirigida por Tom Harper y al reparto se suman estrellas como Jamie Dorman y Matthias Schweighöfer, entre otros. Respecto a la historia, trata de una agente de inteligencia que trabaja para una extraña organización mundial por la paz, que tendrá la misión de enfrentarse a una hacker para evitar que le quite su recurso más importante. Su fecha de estreno será el 11 de agosto.

Agente Stone | Gal Gadot | Tráiler oficial | Netflix Gal Gadot interpreta a Rachel Stone, una agente de inteligencia que se interpone entre los objetivos de paz global de su organización y su recurso más valioso (y peligroso). Netflix

Pasajeros

Del director Morten Tyldum (El código enigma) llega el éxito de amor, drama y ciencia ficción que se estrenó en 2016 y logró cautivar el corazón de varios espectadores tras su historia de amor. Tiene como protagonistas a Jennifer Lawrence y Chris Pratt y fue producida por Columbia Pictures, LStar Capital y Village Roadshow Pictures. En cuanto a su trama, se centra en una nave espacial que se dirige a otro planeta y en el transcurso sufre de una falla técnica, lo que causará que uno de sus pasajeros despierte casi 100 años antes de lo previsto, tras esto tendrá que lidiar y entender los valores de su nueva acompañante. Disponible desde el 1 de agosto.

Pasajeros - Tráiler 1 Jennifer Lawrence y Chris Pratt emprenderán un viaje que cambiará al mundo. Pasajeros, próximamente en cines. Sony

Rocketman

La exitosa biopic musical que narra la vida de Elton John vuelve a sumarse al catálogo de Netflix. Fue dirigida por Dexter Fletcher (Los tres mosqueteros), producida por Paramount Pictures, New Republic Pictures, Marv Films y con Taron Egerton en la piel del músico. “En rehabilitación, la estrella Elton John recuerda sus orígenes, sus canciones inmortales y su vertiginoso camino de inspiración... y excesos”, indica la sinopsis. Sin dudas, un excelente plan para los amantes de la música y del icónico cantautor. Podrá verse desde el 15 de agosto.

ROCKETMAN | Teaser tráiler subtitulado (HD) ROCKETMAN es una épica fantasía musical sobre la vida personal y sin censura de Sir Elton John en años decisivos. Protagonizada por Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden y Bryce Dallas Howard. Paramount

Gladiador

Este clásico de drama y acción de los 2000, tras su éxito en taquilla con una recaudación de 503 millones de dólares, supo dejar una huella en la historia del cine y no podía faltar entre las películas sugeridas. La dirección la realizó el actor y director Ridley Scott y el reparto principal estuvo a cargo de Russell Crowe (Maximus), Joaquin Phoenix (Commodus) y Connie Nielsen (Lucilla). El film narra cómo el general romano comienza una sangrienta lucha para vengarse del macabro hijo del emperador que ha matado a su familia y lo ha convertido en un esclavo. Arribará a la plataforma el 16 de agosto.

GLADIATOR | Official Trailer | Paramount Movies En este drama histórico épico del director Ridley Scott, la muerte del emperador Marco Aurelio (Richard Harris) sume al Imperio Romano en el caos. Maximus (Russell Crowe) es uno de los generales más capaces y confiables del ejército romano y un asesor clave del emperador. Paramount

Llámame por tu nombre

Para los amantes del romance vuelve Llámame por tu nombre (Call me by your name) del director Luca Guadagnino (Suspiria 2018), que tiene como protagonista a la nueva promesa del cine norteamericano Thimothée Chalamet cumpliendo el rol de Elio, junto con Armie Hammer como Oliver, entre otros. “En el verano de 1983, en la campiña italiana, un adolescente establece un vínculo con el asistente de investigación de su padre que le cambia la vida”, cuenta la sinopsis. En Netflix desde el 1 de agosto.