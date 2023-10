Lali Espósito tuvo que ponerle una orden de restricción a un fan: los detalles

En diálogo con el podcast La Poderosa, Lali Espósito fue consultada por alguna difícil situación que haya vivido con un fan y comenzó por expresar: "Un día me acuerdo que llego y todo el mundo estaba como 'cuidado que hay un chico'. Yo no medía el factor de peligro, podía ser medio loco, pero siempre había amor, era el fan que te quería abrazar, esto de la seguridad no existía". Así, sembró un clima de incertidumbre sobre lo ocurrido.