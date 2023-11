Lali Espósito apuntó contra el novio de Taylor Swift: qué dijo

¿La bajaron? Lali explicó por qué se canceló su show en Chile: "No digan cosas que no son"

A través de X (ex Twitter), Lali Espósito habló sobre la cancelación de su show en Chile y remarcó: "Y encima no llego a Taylor (Swift)... Chau, me meteré en la cama con mi gatito". Con estas palabras, se mostró desilusionada por perderse la presentación de la artista estadounidense en Buenos Aires.