Lady Gaga compartió su avatar y se unió al Festival Fortnite

También compartió un adelanto de su avatar de Fortnite, que brillan entre una niebla rosa de Chromatica.

La segunda temporada del Festival Fortnite comenzó este 22 de febrero, donde se pudieron escuchar selecciones del repertorio de Gaga dentro del entretenimiento online. Además los jugadores pudieron comprar varios skins y accesorios dentro de los modos Battle Royale y Zero Build.

Con la participación estelar de Gaga en el videojuego, los fanáticos de la intérprete de Bad Romance están intrigados por ver si hay nuevos temas en esta incursión en uno de los juegos más populares del momento.

Gaga compartió recientemente una publicación en sus redes sociales sobre su participación en Fortnite: "Música. Moda. Tecnología. Lluvia digital para que baile mi piel. El mejor día de mi vida. Nos encantó combinar estos mundos para poder experimentar la música a otro nivel. Parece que esto estaba destinado a pasar".

En su perfil de Instagram eligió el trabajo que la tiene como centro de la atención de los jugadores: "Experiencias inmersivas con el arte creo que realmente dejan una huella en el alma y cambia la textura de cómo experimentamos la cultura pop. Me encanta Fortnite*. ¡Los monstruos disfrutan! ".

Qué canciones de Lady Gaga estarán en Fortnite

La empresa encargada de desarrollar Fortnite es Epic Games, y dio a conocer una serie de canciones de Lady Gaga que formarían parte del especial del videojuego.

Los temas participantes serían: Born this Way, Applause, Bloody Mary, The Edge of the Glory, Stupid Love, Rain on Me y Just Dance, según trascendió.