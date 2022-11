La serie de Netflix sobre un caso real de una estafadora que engañó a todos

Es una mini serie de drama, basada en una historia real que fue todo un escándalo en Estados Unidos. Es entretenida, desafiante y atrapante, hace que el televidente quiera saber más en cada episodio.

series netflix inventando a anna

Sinopsis de Inventando a Anna, la serie de Netflix que no te podés perder

La historia se inspira en un artículo real del New York Magazine escrito por Jessica Pressler y que se tituló "How Anna Delvey Tricked New York's Party People".

Se relata la investigación de una periodista sobre la verdadera identidad de Anna Delvey quien en realidad es Anna Sorokin. Una mujer que años atrás se hizo pasar por una adinerada heredera alemana.

La estafadora consiguió adentrarse y pertenecer en el círculo más exclusivo de la alta sociedad neoyorkina. Utilizando su ingenio y carisma, consiguió engañar a un sinfín de personas, bancos, hoteles y comercios utilizando tarjetas de crédito no válidas y presentando extractos bancarios totalmente falsos.

Reparto de Inventando a Anna

Esta miniserie de drama tiene un elenco conformado por:

Julia Garner

Anna Chlumsky

Arian Moayed

Katie Lowes

Laverne Cox

Alexis Floyd

Anders Holm

Anna Deavere Smith

Jeff Perry

Terry Kinney

Tráiler de Inventando a Anna