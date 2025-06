La radical transformación de Flor Vigna: un cambio de look distintivo

Marilina Bertoldi: "Me encanta haber causado polémica con El Gordo"

La publicación, que incluía el paso a paso del proceso, no tardó en viralizarse. Los usuarios celebraron no solo el resultado, sino también la actitud que la artista transmite con su nueva imagen, considerada por muchos como un símbolo de empoderamiento y renovación personal.

Flor Vigna 3 Flor Vigna sorprendió en redes con un look morocha total que marcó un giro en su imagen. @florivigna

Qué dijo Flor Vigna tras su salida de un reality chileno

El cambio de look coincidió con otro momento clave en la vida de Flor Vigna: su salida anticipada del reality chileno Mundos Opuestos, un formato de competencia física y convivencia que debutó recientemente en televisión. Su participación, que generaba expectativas, terminó siendo breve y sorpresiva.

En declaraciones a un medio de espectáculos, Vigna explicó que estuvo más tiempo del que se había informado inicialmente y desmintió versiones que circularon en distintos programas. Si bien trascendieron algunos conflictos internos, lo que motivó su regreso a Argentina fue un tema familiar delicado, ya que su padre atravesó un problema de salud.

Respecto al contenido del programa, Vigna dejó en claro que no se sintió cómoda con ciertas propuestas vinculadas a lo sentimental y que el enfoque del reality no coincidía con sus intereses ni principios personales. A pesar de que el ciclo ofrecía recompensas económicas y alta exposición mediática, la artista priorizó mantenerse fiel a sus valores y decidió no continuar.

Flor Vigna 2 La artista explicó que dejó el reality chileno por un problema familiar y no por conflictos internos. @florivigna

Actualmente, se muestra enfocada en su bienestar físico y artístico, reafirmando su compromiso con una carrera basada en la autenticidad y en decisiones que respondan a su esencia.