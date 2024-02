La pregunta de Mirtha sobre Milei que descolocó a Fátima Flórez

Fiel a su estilo, la conductora aprovechó para preguntarle a la actriz cuestiones sobre la realidad nacional. Entre ellas, le consultó si ella trabajó durante la jornada del paro nacional convocado el 24 de enero por la Confederación General del Trabajo (CGT).

Javier Milei y Fátima Florez Javier Milei y Fátima Flórez se conocieron tras ser invitados a un programa de Mirtha Legrand.

"Trabajó todo el mundo", aseguró Florez, a lo que Calabró replicó: "No, nosotros no trabajamos. Yo lo hubiera hecho. Me parece que el trabajo es lo que nos va a salvar. No estoy de acuerdo con parar, pero sí de manifestarse".

"Acá en Mar del Plata creo que trabajaron el 90 por ciento de las compañías. Todo el mundo. Es que la mejor manera de salir adelante es trabajando. Un día que se para, es una locura", insistió la pareja de Milei, y sostuvo que "no se puede parar un día, es una locura".

La humorista se encuentra en el teatro Roxy de Mar del Plata con su obra Fátima 100%, donde realiza 22 imitaciones, entre artistas nacionales e internacionales, como Cher, Michael Jackson y Tina Turner, aunque la más esperada es la de su novio, el Presidente. También participa su amigo Polino.

"¿Conocías el amor?", la pregunta de Mirtha Legrand que descolocó a Fátima Flórez

A lo largo de la noche, la Diva de los almuerzos hizo varias preguntas a Fátima Flórez sobre su relación con Javier Milei. Sin embargo, hubo una que hizo titubear a la actriz.

"¿Conocías el amor? ¿Es la primera vez que enamorás así, tanto?", consultó la Chiqui, mientras su invitada sonreía y miraba hacia abajo, buscando las palabras.

Tras algunos segundos, definió: "Siento que volví a nacer". "Estoy sintiendo cosas que nunca había sentido, me hace muy bien. Encontré una persona que con solo mirarnos nos entendemos", explicó.

"Nunca discutimos, es increíble, aunque es una relación muy nueva, de siete meses. Yo creo que a veces no tomo consciencia, yo me enamoré del ser humano y bueno, al ser humano le toca ser presidente de la Argentina", expresó.

Además, se refirió a su deseo de ser madre. "Sí, sí me gustaría. Cómo voy a decir que no. Me gustaría y cada vez más, me parece un acto de amor muy grande", sostuvo.