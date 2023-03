La polémica denuncia de un exparticipante que opaca el regreso de MasterChef

Luján Martínez Vidal participó de la edición 2014 del concurso y decidió compartir un video en sus redes donde contó algunos detalles de su experiencia en el reality. “ Ahora ya se me terminó el contrato y puedo decir toda la verdad, ventilar, escribir al respecto, hacer lo que se me cante ”, contó.

La exparticipante fue parte de la primera versión argentina del popular concurso, que en aquel entonces tenía un jurado integrado por Donato de Santis, Christophe Krywonis y Germán Martitegui.

Lujan MasterChef Luján junto a dos compañeros del reality, en una fotografía que compartió en su cuenta de Twitter en abril del 2014. Twitter

“¡Como me maltrataban!”, mencionó Luján y recordó un momento en el que Germán Martitegui la retó porque se le estaban quemando uno suflés. “No se me quemaban, se me bajaban", agregó.

"Te tiro una primer datita: nos dicen que saquemos los suflés que había que mostrarle al jurado.´Y, no, no pará, faltan 15 minutos”, contó para luego explicar que esa preparación no puede quedar en reposo porque se desinfla.

“Estaba todo guionado porque ese día tenía que ir a desafío de eliminación y, por supuesto, que ese día fui al desafío y me fui”, denunció la mujer contra la producción de Telefe.

Por último, la mujer prometió seguir contando otras verdades del ciclo en los próximos días.

El regreso de MasterChef ya tiene fecha y hora

El regreso de MasterChef a la pantalla de Telefe es uno de los más esperados por los televidentes que siguieron atentamente las versiones anteriores. Luego de varios meses alejado de la pantalla, el reality culinario volverá a sus bases: los participantes serán amateurs y no famosos como en las últimas tres ediciones.

El jurado seguirá conformado por un trío ya consagrado: Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. La sorpresa estará en la conducción: sin Santiago del Moro, abocado a Gran Hermano, su reemplazante será Wanda Nara.

Con el equipo completo, el programa debutará este lunes 20 a las 21.30 horas en el canal de la pelotas. A su término se continuarán viviendo las últimas instancias de la casa más famosa del país.