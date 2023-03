La película de Bruce Willis que vuelve a estar en el Top 10 y es un éxito en Netflix

De esta forma, llega ante nosotros una de las mejores películas del actor Bruce Willis, el icono de la acción, y se trata de Lágrimas del Sol, una de las producciones más importantes en su carrera, una de las más aclamadas por la crítica y de las preferidas dentro del género. Es una de las recomendadas para ver en tu casa.

En la película, el líder de un equipo SEAL de Estados Unidos es enviado a rescatar a una doctora en una zona de guerra en Nigeria.

A medida que se adentran en territorio hostil, descubren que la doctora se niega a dejar atrás a los refugiados y deciden ayudarla a llevarlos a un lugar seguro mientras son perseguidos por fuerzas enemigas.

El elenco de la película el protagónico de incluye a Bruce Willis, como el líder del equipo SEAL, Mónica Bellucci, que interpreta a una doctora que arriesga todo. Además de Cole Hauser, Eamonn Walker y Nick Chinlund.

Tears of the Sun (2003) Official Trailer 1 - Bruce Willis Movie