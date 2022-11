La opinión de Thelma Fardin sobre el caso de Axel: "El sistema es revictimizante"

Recordemos que Axel se negó a hacerse las pericias solicitadas por la defensa de la denunciante. Fardin fue lapidaria sobre esta situación. "Es tremendo lo que pasa con Axel, que tenga la posibilidad de no presentarse cuando una hace la denuncia", afirmó en De caño vale doble.

"En este tipo de delitos, la primer persona en ser peritada es la denunciante y no la persona que se denuncia, habría que rever eso en el sistema porque es absolutamente revictimizante. A través de lo que me fue pasando pude ver que no se preserva a la persona que denuncia. Es complejo el nivel al que se somete a la víctima, continuó Fardin en su crítica al proceso posterior a una denuncia de esta índole.

Sobre la posibilidad de hablar con Axel, aseveró: “No me interesa tener un diálogo con ellos, sí con las pibas, con el movimiento de mujeres, ahí tenemos mucho más para decirnos y para hacer. Creo que ni siquiera vale la pena entrar en la lógica de una persona que es capaz de cometer los delitos de lo que se lo acusa. Si hay algo que no dudo es que confío en las mujeres que se animaron a denunciar".