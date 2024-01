La Joaqui volvió a bailar con una microbikini rosa que es la moda de la temporada de verano

La cantante se mostró con un traje de baño en uno de los tonos del año. Arrancó el 2024 marcando tendencia no sólo con su música, sino también con sus looks.

Este traje de baño resaltó por su diseño contemporáneo y colorido. Complementando su look, la cantante agregó accesorios como una gorra tipo visera gris con detalles bordados y unos anteojos de sol, una combinación perfecta para una jornada bajo el sol.

La publicación de La Joaqui en Instagram no tardó en ser el centro de atención de sus seguidores, quienes llenaron su cuenta con mensajes y comentarios elogiando su look. La artista, que se encuentra en un gran presente musical, mostró buena parte de sus tatuajes. Además, demostró que está atenta a la moda y que marca tendencia, no sólo con sus canciones, sino también con sus outfits.

Lali Espósito recibió el nuevo año con una microbikini combinada y animal print incluido

Lali Espósito despidió el año fiel a su estilo al posar con una microbikini colaless mixta. La cantante compartió con sus seguidores su look en el último día del año. Luego de un 2023 lleno de éxitos, con shows multitudinarios y nuevos lanzamientos musicales, la artista eligió celebrar rodeada de amigos y compartió una serie de fotos en Instagram. En el posteo se la pudo ver mostrando su outfit desde el sur de nuestro país. En sus imágenes, la también actriz se mostró relajada y a la moda.

En su última publicación en Instagram, la cantante mostró su afinidad por las últimas tendencias de moda con una selfie en la que lleva un traje de baño de diseño mixto, una moda emergente en esta temporada. La combinación de un corpiño negro sencillo con una bombacha de estampado de leopardo en tamaño XXS.

Además, optó por un look natural, sin maquillaje, con el pelo suelto y anteojos transparentes. En otra imagen, se la ve disfrutando de un lago sobre un flotador, vistiendo el mismo traje de baño y complementando su look con ojotas de goma y lentes de sol negros estilo envolvente.

Lali acompañó sus fotos con un cálido mensaje: “Todo pero todo es mejor con los amigos. ¡Felicidades para todos!”. Este posteo recibió una gran cantidad de comentarios positivos y elogios de sus seguidores. Estas interacciones demuestran el cariño y la admiración que la artista cosechó entre sus fans, gracias a su talento y carisma tanto en el escenario como fuera de él.

