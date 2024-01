La Joaqui aprovechó el calor para posar con su microbikini preferida del verano

La Joaqui bailó vistiendo una microbikini XXS y sorprendió a sus seguidores . La artista, quien suele compartir este tipo de contenidos en sus redes sociales, realizó una coreografía en su casa y marcó tendencia con su look. De gran presente musical, con sus canciones integrando la lista de las 5 más escuchadas del año en Spotify, confirmó que no sólo da que hablar en la música sino también en la moda. Sus fans que llenan cada uno de sus shows también están atentos a sus looks y elogian cada una de sus combinaciones.

La Joaqui completó su look con el pelo suelto y con un maquillaje en donde sólo decidió usar un delineado negro para los ojos y lápiz labial color rosado. Sus seguidores dejaron miles de "me gusta" y comentarios, elogiando no sólo su baile y su presente en la música, sino también su look. De esta manera confirma su capacidad de marcar tendencia y su influencia entre su público.

Nati Jota disfrutó del atardecer y se lució con una microbikini que promete ser la nueva moda

Nati Jota publicó un posteo en donde se la pudo ver vistiendo una microbikini con abertura y marcó tendencia desde Punta del Este. La periodista se encuentra en Uruguay grabando su programa de streaming. Aprovechó un rato libre y el calor para relajarse en una pileta y mostrar uno de sus trajes de baño favoritos.

La streamer eligió para su última publicación una microbikini color crema que incluyó un corpiño con molde triangular muy escotado con una abertura en el centro. Este detalle además contó con una arandela como adorno. Para la parte inferior optó por un minishort de jean celeste de tiro alto con flecos, una de las prendas que no pueden faltar en un outfit de verano.

Para completar su apuesta, eligió unos anteojos de sol, un par de aros colgantes en forma de oso y el pelo al viento que dio muestras de estar pasando un momento relajado. Entre las imágenes que formaron parte de su álbum de fotos, agregó un registro en donde posó al lado de su colega, Grego Rossello. Sus seguidores dejaron miles de “me gusta” y elogiaron el look de ambos.

