La ironía de Pedro Rosemblat sobre Javier Milei: "Yo también estoy obsesionado con Lali"

"Como ya saben, estoy de novio con ella, la amo, la admiro" expresó en un primer momento el conductor. Para luego explicarle a los oyentes que en este caso "voy a intentar no descalificar, no insultar a nadie y sobre todo no caer en un lugar de defensa, de defenderla porque está visto a todas luces que no necesita que la defienda porque se la banca sola".

"Lo primero que quiero decir es que a Milei lo entiendo. Javier si estás mirando esto o te pasaron este recorte, te entiendo hermano, yo tambien estoy obsesionado con Lali. Le hago las mismas boludeces que vos, miro todo lo que hace, estoy atento a lo que dice, me preguntan sobre cualquier cosa y hablo de ella, me preguntan sobre los gobernadores y hablo de Lali, estoy hablando sobre la paritaria nacional docente y termino hablando de Lali y de a ratos es desesperante", ironizó Rosemblat.

Posterior a sus primeros dichos el conductor analizó la situación actual y entiende que "queda bastante claro que el objetivo no es amedrentar a Lali, es asustar a todos los demás. Y si bien hay muchos referentes de la cultura y la música se han pronunciado, también son muchos los que permanecen callados".

Para Daniel Grinbank, "enfocarse en Lali es un intento del Gobierno de desviar la atención"

El ataque de este miércoles del presidente Javier Milei a Lali Espósito, a quien llamó "Lali Depósito", generó numerosas reacciones en la opinión pública. Y contra esa distracción apuntó el productor musical Daniel Grinbank, quien sostuvo que "enfocarse" en la cantante y actriz "es un intento del Gobierno de desviar la atención".

"Hay una tendencia muy agresiva de parte del oficialismo de generar una dicotomía absurda con respecto a la cultura, en particular con Lali pero en general con la cultura, tratando de instalar temas como que el quehacer artístico o cultural se lleva parte del presupuesto de lo que serían cuestiones básicas y fundamentales como la educación, la salud, el hambre, la vivienda", afirmó en diálogo con Luciana Rubinska en Turno Mañana, por C5N.

El histórico productor planteó que "esta dicotomía y esta espuma que se trata de llevar está fundamentalmente basada en una necesidad de desviar la atención, porque si partimos de la premisa de lo que hablaba en su campaña electoral, de atacar a la casta, con lo que en muchos aspectos comulgo, hay otras cuestiones que serían mucho más prácticas y reales a la búsqueda de lo que él percibe como déficit fiscal".

"Por ejemplo, se dejan de lado los fondos fiduciarios que representarían el 2% y que está clarísimo que es una de las cajas más oscuras que financian la mala política", señaló.