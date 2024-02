Ricardo Mollo respaldó a Lali Espósito con un duro mensaje contra Javier Milei

Además, advirtió que "nos desviemos de lo importante. No somos el problema socioeconómico de este, nuestro país". En relación a la explicación del Presidente, quién aseguró que "Lali 'Depósito' cobró de varios gobiernos. Por ejemplo, de La Rioja. En uno de los recitales cobró u$s350.000. La pregunta es si estás dispuesto a financiar esos gastos contra el IVA que le saca el alimento a los chicos pobres de Chaco".

En esta misma línea, el baterista de Divididos, Catriel Ciavarella, publicó una foto de Lali en su cuenta personal de Instagram donde analizó la actitud de Javier Milei: "El grado de miserabilidad del presidente no tiene precedentes -o son demasiado oscuras- y se vuelve insoportable" .

"No voy a detenerme en decir por qué todo lo que dice es infundado, no tiene ningún sustento y sobrepasa todos los límites, ni en por que Lali merece el apoyo de todo aquel que se precie de buena leche; porque algo importa más: toda persona que no lo quiera o no lo pueda ver, o se invente o se cree un argumento berreta -como algunos de esos que ya andan dando vueltas- es tan miserable como él. Como ellos", enfatizó.

Días atrás durante el Cosquín Rock, Lali Espósito lanzó una picante frase al Gobierno y a los detractores libertarios sobre su dependencia del Estado. La artista bromeó con una versión del tema Quiénes son? y cambió un fragmento para referirse al tema: “Que si fumo/ que si vivo/ que si digo/ que si bebo/ que si vivo del estado”, ironizó.

