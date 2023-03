La insólita frase de Moria Casán que despertó todos los rumores: "Estoy embarazada"

En el programa Duro de Domar, la producción de comunicó con la diva y dio una explicación al respecto que generó la risa del panel: "Me acosan un poco a la salida del teatro y me preguntan de gente que no reconozco como noticia".

"Me quieren hacer trabajar de panelista de televisión, no me preguntan por mis cosas y me preguntan por cosas de los demás", se quejó la artista.

En esa línea, se explayó: "Decidí dar una noticia bizarra (de que estaba embarazada)" y reveló: "Si fuera por él, si pudiéramos, me recontra embarazaría".