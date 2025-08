"Mi madre está preocupada", remarcó el vasco, y relató cómo los memes afectaron a su familia. "Mi madre me dice, ‘Hijo, ¿estás bien? ¿Qué has hecho? ¿La dieta keto o la dieta queta?’" , relató con humor, aunque sin dejar de evidenciar su malestar.

"Este cambio físico lo hice porque me iba para el otro barrio, no lo hice por ser guapo. Soy feo. Si quisiera un cambio estético, pues yo que sé, me operaría la cara y me pondría pelo. Pero no lo he hecho ni lo voy a hacer", sostuvo.