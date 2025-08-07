Video: un feroz enfrentamiento en un recital de Damas Gratis en Colombia dejó un muerto y 15 heridos El show que se iba a desarrollar en el Movistar Arena Bogotá se tuvo que suspender antes de que comenzara porque hubo una batalla campal entre barras de equipos de fútbol.







Feroz enfrentamiento en un recital de Damas Gratis. Redes sociales

En la previa de un recital de Damas Gratis en el Movistar Arena de Colombia se desató un feroz enfrentamiento de barras de equipos de fútbol de Bogotá que dejó un saldo de 15 heridos y un muerto, según se informó de manera oficial.

La pelea se desató durante el cierre de una gira de la banda por el país, ya que el grupo liderado por Pablo Lescano tenía programadas tres fechas en el lugar y la tercera se vio perjudicada por la pelea antes del inicio del concierto.

Las imágenes se viralizaron en redes sociales y muestran la brutal situación entre las barras de equipos de fútbol que empezaron a discutir, luego hubo golpes y terminaron revoleándose diferentes objetos hasta lastimarse.

Pero lo curioso es que esos lugares hacen un exhaustivo control antes del ingreso, pero las barras ingresaron con navajas, lo que hizo que se sospeche de la seguridad que los hizo ingresar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/andrupili/status/1953310826015625597&partner=&hide_thread=false Aquí otro video de lo sucedido en Movistar arena , damas gratis nos quedamos con las ganas de disfrutar de la cumbia argentina..!! pic.twitter.com/kth83fsSOr — Andrea Gonzalez (@andrupili) August 7, 2025 Las autoridades emitieron un comunicado y aseguraron que suspendieron el recital por “motivos de seguridad” y para “proteger a los asistentes y colaboradores”. Ante esta situación, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, publicó un comunicado en su cuenta de Instagram donde confirmó el muerto.

“Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación. Por otra parte, los hechos violentos sucedidos antes de un concierto son absolutamente repudiables. Este tipo de violencias no puede ser pasado por alto, ni aceptado como normal. Como resultado de las riñas, varias personas están siendo atendidas en diferentes centros hospitalarios de la ciudad”, indicó Galán. Mientras que, la Policía Metropolitana de Bogotá comunicó: “Fue necesario el ingreso de la Policía Nacional con capacidades especializadas, con el fin de controlar la situación y permitir la salida de los asistentes. En estos momentos tenemos el reporte de cinco personas heridas con armas cortopunzantes que están siendo atendidas en distintos centros asistenciales”.