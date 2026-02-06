La impresionante transformación física de Jason Momoa para la serie El gran guerrero El actor sorprende con una caracterización inédita para su nuevo papel. La serie apuesta por una mirada histórica ligada a la identidad cultural. + Seguir en







El impacto del nuevo aspecto de Momoa también se reflejó en la respuesta del público. Apple TV

Jason Momoa sorprende con un cambio físico marcado para protagonizar una ambiciosa serie histórica.

El actor no solo encarna al personaje principal, sino que también participa como productor y guionista.

La ficción aborda la unificación de las islas hawaianas desde una mirada cultural poco explorada.

El estreno está previsto para agosto de 2025 y contará con un elenco mayormente polinesio. Jason Momoa vuelve a ser noticia por el profundo cambio físico que asumió para El gran guerrero, la nueva serie de Apple TV+ en la que tiene un rol central delante y detrás de cámara. El actor deja de lado su imagen habitual para adaptarse a un personaje clave dentro de una historia marcada por la épica y la identidad cultural.

La producción se ubica en Hawái durante el siglo XVIII y reconstruye un período decisivo previo a la llegada de las potencias occidentales. En ese contexto, la serie busca retratar procesos históricos complejos desde una perspectiva ligada a las raíces locales, con especial atención en la representación y el trasfondo cultural.

Este proyecto marca un punto de inflexión en la carrera de quien fuera conocido por sus papeles en Aquaman y Game of Thrones, que se involucra activamente en el desarrollo creativo de una narrativa que conecta con su herencia polinesia y propone una mirada distinta dentro del panorama de las series históricas.

Jason Momoa Apple TV La transformación de Jason Momoa Para interpretar a su personaje en El gran guerrero, Jason Momoa asumió un cambio físico que llamó la atención. En esta ocasión, dejó atrás su imagen asociada a héroes de acción y adoptó una apariencia completamente diferente mediante el uso de una prótesis que simula una cabeza calva, un recurso que generó impacto inmediato entre sus seguidores.

El actor, reconocido por su contextura atlética y presencia imponente, apostó por una caracterización que refuerza el peso dramático del personaje. Las imágenes del proceso de maquillaje y preparación, difundidas en redes sociales, despertaron sorpresa y múltiples reacciones, consolidando el interés en la serie incluso antes de su estreno.