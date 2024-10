La impactante predicción sobre la muerte de Liam Payne del ex One Direction Niall Horan

En el último posteo que hizo Niall escribió a sus fanáticos de Bogotá: “Noche ochenta y siete Bogotá. La última noche de The Show Live On Tour. Los últimos 8 meses han sido increíbles Nunca podré agradeceros lo suficiente por lo que hicieron por mí. Cada uno de ustedes que vino a cada show e hizo de toda una experiencia inolvidable. Hagámoslo todo de nuevo alguna vez. Los amo”.

Niall Liam Redes sociales

Pero esto tuvo que ver con el final de su gira que lo tuvo de visita en Argentina en el Movistar Arena. Allí estuvo presente Liam, quien lo acompañó en el show al igual que lo hizo con el show de Louis Tomlinson en Vélez. Por eso, desde hace unas semanas, Payne se encontraba en Buenos Aires.

Pero en el último posteo de Niall se puede ver un comentario escrito hace seis días de Fede Cam PH que indica: “si alguien lee esto no me pregunten cómo estoy, no quiero hablar con nadie, dejen Instagram quiero estar sola”.

De esta manera, muchas fanáticas empezaron a especular si realmente esa fanática sabía lo que iba a pasar y se refería a eso. “Lo sabías, ¿no?”, “Parece que predijiste el futuro”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Muerte de Liam Payne: qué reveló la autopsia

En medio del trágico final de Liam Payne, se dio a conocer el resultado preliminar de la autopsia e indicó que murió de un fuerte traumatismo de cráneo producto de la caída desde los 14 metros, de los cuales cayó cerca de las 17. Otro dato clave es que no encontraron fracturas en sus manos.

El cantante se habría tirado desde el tercer piso del hotel Casa Sur en Palermo, allí se alojaba desde hace unas semanas cuando arribó al país para ver el show de Niall Horan. En la habitación encontraron droga, alcohol y destrozos.

Liam Payne

La causa sigue titulada como "averiguación de causales de muerte", es decir, "muerte dudosa" porque no se constató el motivo. Si bien se sabe que falleció a causa del fuerte traumatismo de cráneo, no está claro si se tiró desde el balcón, se cayó o fue empujado por alguien.

“Es clave que no hayan encontrado lesiones en sus brazos. Cayó de cabeza, por eso muere por traumatismo de cráneo” reveló Diego Gabriele en C5N. Se inició una investigación y, todo parece indicar, que se resolvería antes del fin de semana. La Policía Científica se llevó elementos para analizarlos.