La foto entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo que alimenta los rumores de reconciliación

En una historia de Instagram que compartió para propia Gianinna , se la pudo observar en una fiesta con 14 personas y una de ellas era Daniel Osvaldo, su expareja . Pero esto no fue lo único, sino que estaban uno al lado del otro y ella agregó la canción Desorden de Barrio Viejo.

Esta última es la banda de Daniel Osvaldo, donde se encarga de ser la voz y tocar la guitarra. Quienes lo acompañan en Barrio Viejo son Sergio Vall en la batería, Agustín Blesa D'Angelo y Julen Arruabarrena en las guitarras, y Taisen Martín en el bajo y contrabajo.

Lo cierto es que se pudo ver muy cercanos a Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo, por lo que los rumores no harán más que continuar agrandarse día tras día. De igual manera, hasta que alguno de ellos no se pronuncie al respecto, no se sabrá si retomaron su relación amorosa o se trata solo de una amistad.