Una megafamosa decidió decirle "no" a Lionel Messi.

principe harry El príncipe Harry se deleitó con el fútbol de Lionel Messi en Miami.

El hijo de Carlos III se dejó ver, aunque no así lo mismo su esposa. Aparentemente, la familia habría pasado el fin de semana en Estados Unidos y, aunque ella estaba invitada, prefirió no ir.

Aparentemente, la Duquesa prefirió ir a ver a Beyoncé. La pareja asistió al concierto de la ex-Destiny’s child y marcó tendencia con sus outfits y tradicional estilo para vestirse. Asimismo, cumplieron con la consigna de la cantante, que pedía brillos y detalles en plateado.

Entre las personalidades destacadas que estuvieron presentes en el partido del equipo de Gerardo Martino se encontraron Selena Gómez, Owen Wilson y Wil Ferrell.

La catarata de elogios de Owen Wilson hacia Lionel Messi: "Es mi jugador favorito"

El actor estadounidense Owen Wilson se deshizo en elogios hacia Lionel Messi en la previa al enfrentamiento entre Los Angeles FC e Inter Miami, demostrando así toda su idolatría por el futbolista.

En diálogo con el periodista Agustín Belachur de ESPN Argentina, Owen Wilson reveló: "Messi es mi jugador favorito en el mundo, estaba muy contento cuando Argentina ganó la Copa del Mundo e incluso conocí al relator que se puso a llorar mientras decía 'Argentina campeón del mundo'". Con esto último, podría haber hecho mención a Pablo Giralt, Rodolfo De Paoli o Andrés Cantor, ya que todos se emocionaron hasta las lágrimas.

Pero esto no fue lo único, sino que se anticipó al encuentro que posteriormente compartieron: "No puedo esperar a ver a Messi en persona. Estoy emocionado, como un pequeño niño en Navidad". De esta manera, el reconocido actor no dudó en reconocer todo su fanatismo por el futbolista de Inter Miami.

Igualmente, Owen Wilson no fue el único famoso que se hizo presente durante el partido disputado en el BMO Stadium, sino que hubo un total de 39 invitados por Los Angeles FC para poder ver a Lionel Messi en vivo. Durante el encuentro, fueron apareciendo paulatinamente diferentes famosos en la transmisión, viralizándose las reacciones de muchos de ellos a la forma de jugar del capitán de la Selección argentina.

El cálido mensaje de Selena Gómez a Lionel Messi: "Te amo..."

Como se sabe, la presencia de Lionel Messi no deja indiferente a nadie y causa furor incluso entre las más célebres estrellas de Hollywood y del mundo del deporte estadounidense, que se agolparon en el BMO Stadium para ver el triunfo de Inter Miami ante Los Angeles FC por 3 a 1. Sin embargo, como se vio este domingo, la reacción de los famosos supera todo lo esperado.

Así, se sucedieron videos de grandes figuras mostrando su emoción por ver de cerca al rosarino. Owen Wilson, el príncipe Harry y Selena Gómez fueron captados por las cámaras en pleno disfrute del crack.

“Sí, te amo mucho”



De hecho, la ex chica Disney fue más allá y le dejó unas cálidas palabras al capitán albiceleste. Luego del partido, un periodista de ESPN fue a buscarla para que le dijera algo sobre el jugador más famoso de la MLS. "¿Puedes dejar un mensaje a Leo Messi?", le preguntó. "Sí, te amo mucho", respondió ella, emocionada.