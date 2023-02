La contundente respuesta de Carlos Maslatón a la turista española que criticó a Argentina

En la misma línea, Maslatón dejó en claro su disgusto con las críticas que le realizan al país. "Los argentinos que dicen que el país es una mierda terminen con esto, el país es fabuloso. Además, estamos en un ciclo alcista y nadie lo va a poder creer lo que va a subir el país".

Las palabras del panelista de Duro de Domar se deben a que Méndez había asegurado que "por más que digan que esto es Argentina y es un país desarrollado, esto sigue siendo Sudamérica. Esto es un país del tercer mundo, que no os engañen". Además, por haber sufrido dos pinchaduras mientras viajaba por la Patagonia, expuso: "Las carreteras aquí dan asco. No hay guardabarros, no hay luces y entre pueblo y pueblo pueden pasar 3 horas y no hay gasolineras".

La respuesta de Carlos Maslatón a la turista española