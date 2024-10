La confesión de Viviana Canosa: "Me acosté con mucha gente impresentable"

La periodista tiene su espacio en Radio Rivadavia todos los sábados, donde opina de la realidad de la Argentina, con una visión particular. En Viviana 630 confesó: “Hablé con Mirtha, me pidió disculpas -empezó-, le respondí que no era necesario hacerlas públicas porque, en realidad, no lo necesito. Yo sé quién soy, lo que hago y lo que digo”.

La mediática siguió con una confesión contundente: “Me acosté con mucha gente impresentable, pero no con los que me atribuyen”. Con un tono irónico sostuvo que "me equivoqué con un montón, una manga de pelotudos, pero no con estos”, en relación a los rumores de su relación con Alberto Fernández y el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou.

Embed - CANOSA OPINÓ DE TODO: Su vuelta a la radio, Milei, Majul, Alberto Fernández gate y Tamara Pettinato

Habló también de lo que le cuesta mantener sola a su hija con su trabajo, y destacó que viaja mucho a Uruguay por temas laborales. Volvió a insistir en la censura de Javier Milei. "Prefiero quedarme sin laburo y no tener que transar con el poder. Tengo la conciencia bien tranquila y no tengo nada para ocultar", aseguró.