La aterradora foto de Kim Kardashian: "Apareció una mujer en mi ventana"

Con sus redes sociales completamente activas, la influencer decidió no esconderle nada a sus fanáticos y subió en su cuenta oficial de Instagram una de sus mayores incógnitas de sus últimos días.

En la imagen se puede ver a ella con un rodete y un vestido rosa, relajada en su propia casa. Se pueden ver alfileres en la ropa lo que indica que estaba por hacer un cambio en la prenda, todo marchaba tranquilo hasta que se ve algo de fondo.

Reflejado en su televisor estaba la ventana y ahí aparece una extraña silueta: “Tomé esta foto la semana pasada cuando estaba sola y ahora revisando mi teléfono me estoy volviendo loca al notar una mujer en la ventana”.

La foto fantasma: Eugenia Tobal reveló un nuevo y escalofriante detalle su experiencia paranormal

La actriz Eugenia Tobal recordó la experiencia paranormal que vivió con sus amigas en un bar luego de sacarse una foto todas juntas. Estuvo de visita en Noche al Dente y reveló detalles inéditos respecto a esa noche.

Agregó que “estaba en ese lugar con esa cortina medio entreabierta. No había balcón. Es decir. No había posibilidades de que alguien estuviese parado ahí. No es una columna eso. Es una baranda y nada más”.

Luego contó que investigó más sobre lo sucedido: “Yo investigué y hablé con una chilena que trabajaba con entidades y me explicó que sí, que a veces hay entidades que quedan”.