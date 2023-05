Kendall Jenner causa furor con su microbikini: alcanzó 7 millones de likes

Kendall Jenner es un ícono de la moda y así lo hizo notar en sus interacciones en su cuenta de Instagram. En pocas horas llegó a acumular más de 7 millones de “me gusta” y decenas de comentarios por parte de algunos de sus 287 millones de seguidores . La influencer novia de Bad Bunn suele compartir sus looks y siempre tiene una gran recepción por parte de sus fans.

Kendall Jenner Instagram

Camila Homs combinó una microbikini tendencia con un look de salida

Camila Homs lució una microbikini blanca en la vuelta de sus vacaciones y marcó tendencia con su look antes de salir a cenar con sus amigas. La modelo la utilizó debajo de un equipo de cuero engomado y combinada con unas botas plateadas. Este look viene siendo una de las tendencias de la temporada y no quiso dejar la oportunidad de mostrar su combinación.

La ex de Rodrigo de Paul compartió una serie de historias en donde se la pudo ver luciendo un corpiño de microbikini off white con tiras entrecruzadas en el abdomen y la espalda, junto con un pantalón engomado estilo baggy y unas botas bucaneras plateadas rectangular y terminación en punta.

Además vistió una campera de cuero negra por encima y una cartera tipo minibag. Por último, hizo visibles sus uñas esculpidas almendradas en off white, detalle que combinó con su microbikini.

Camila Homs Instagram

En su regreso a Buenos Aires, luego de unas vacaciones en Playa del Carmen, México, junto a su familia, la modelo volvió a marcar tendencia con su look en esta salida junto a sus amigas. Este look es una de las tendencias de la actual temporada, en donde se combina la microbikini con prendas típicas de noche, dejando en claro que no hace falta el sol para poder lucirlas con estilo.