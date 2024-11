Karol G pidió disculpas tras ser acusada de sexualizar menores y cambió la letra de su canción "+57"

La canción se llama +57 y la cantaron J Balvin, Feid, Maluma, Blessd, Ryan Castro, Dfzm y Ovy On The Drums. La letra habla de la fiesta, mujeres y drogas. Pero tenía una línea puntual que decía: “Una mamacita desde los fourteen (catorce años)”, los artistas reemplazaron el fourteen por eighteen (dieciocho años) .

El tema era un “homenaje” a Colombia mediante un código telefónico internacional y cantaron las mejores figuras del país. Pero desató una ola de citicas porque acusaron de “sexualizar” niños.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, opinó el twitter: “Está bien el debate cultural. Hay una confrontación cultural entre la superficie y el fondo de las cosas que la juventud está librando en sus barrios”.

Por eso, Karol G lanzó un comunicado: “Me siento muy afectada y me disculpo de corazón. Ninguna de las cosas dichas en la canción tiene la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva, pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta de que todavía tengo mucho por aprender”.