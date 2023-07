Kami confirmó su separación del Moneda y lo acusó de "enfermarle la cabeza"

Kami Moneda Redes sociales

Sin embargo, ella continúa compartiendo su vida en redes y con la separación no fue la excepción. Lo etiquetó y escribió: “Jamás te voy a perdonar todo lo que me hacés. Prefiero estar bien de salud y no que me estés enfermando mentalmente. Hasta acá llegué, te brindé una familia y todo mi apoyo. Pero con todo el dolor de mi corazón, te digo chau. Primero está mi hija".

Luego agregó: “Mentira, si me amás, no me vas a dejar sola. Lo primero que te sale de boca es que estoy loca. No te das cuenta de que me estás enfermando. Yo te quiero mucho, pero yo no puedo ponerme mal, tengo a mi hija que me necesita, tengo responsabilidades y disculpá si lo hago público, pero es lo que me nace”.

Luego de unas horas, borró las historias con los chats publicados y el descargo. ¿Hubo reconciliación?