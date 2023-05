Jorge Rial relató cómo fueron sus dramáticas horas al borde de la muerte

“ Fueron horas muy angustiantes la que pasamos todos. Me atravesó una situación extrema que nadie piensa que va pasar” , relató en diálogo con sus compañeros en su programa en Radio 10 y agregó: “Nadie está preparado para morirse, que fue lo que me pasó”.

Según relató, todavía no sigue en shock: “En mi hoja clínica dice ‘muerte súbita’. Estuvieron 10 minutos tratando de reavivarme, me dieron tres descargas eléctricas y me cagaron, literalmente, a palos”.

El conductor de Argenzuela también aseguró que de apoco está volviendo a la rutina pero que aún le duele toda la caja torácica ya que el enfermero, Omar, “se trepó arriba mío y se negó a dejarme ir”. “Todavía no lo asumí. Lo cuento y pienso que estoy contando la historia de otra persona, no la mía. Realmente fue terrible. Todavía no puedo entender lo que paso, sigo en shock, pero doy gracias que pudieron hacer algo”, aseguró.

Cómo fueron las dramáticas horas al borde de la muerte de Jorge Rial en Colombia

Recordando cómo fueron los minutos previos a la internación, recordó que se despertó con un dolor de pecho “muy agudo” 8.30 de la mañana y a la media hora decidió llamar a su cobertura médica y se dirigió al sanatorio.

“Yo soy muy cabeza dura y no le doy mucha bola a eso, sin embargo, sentí que algo iba a pasar. Por suerte llegué, me atendieron, me llevaron rápido a hacer unos primeros análisis y si bien el electrocardiograma dio bien, yo sentía que algo pasaba. A los 20 minutos, viene un médico y me dice ‘tengo malas noticias. Está atravesando un infarto. Le vamos a tener que hacer un stend’”, recordó.

Al mismo tiempo aseguró que antes de que lo trasladen, paso tres teléfonos: “El de Morena, Rocío y el doctor Guillermo Capuya, no sé por qué, pero la cabeza me día que ‘por las dudas, estoy en Colombia…’. Cuando me estaban preparando en la misma cama donde me fotografié es donde estuve seis días, donde me morí. En esa casa me morí. Me estaban haciendo el electro de rutina y ahí me fui. Ahí me cuentan que se me fueron los ojos para atrás”.

Rial relató que estuvo 14 horas sedado, pero que no era un como inducido. “Tuve un paro cardíaco con muerte súbita. Todas esas horas fueron muy angustiantes porque esa sedación te deja la cabeza fresca entonces escuché todo lo que se preguntaban”, recordó.