Jorge Rial compartió un video de la primera actividad que hizo a su regreso de Colombia

Y continuó: "Ya les voy a contar todo lo qué pasó y sigue pasando. Lo estoy elaborando. Es un rompecabezas enorme. Aun no se por dónde empezar".

Rial se mostró activo luego de su problema de salud, se filmó en modo selfie, hizo un signo de paz y sonrió para la cámara varias veces de manera relajada, anunciado un nuevo ciclo en su vida ya que consideró que no es el mismo de antes

"En principio, por disfrutar esta nueva oportunidad. Gracias por todo el cariño. Me llegó todo. Sigo de pie pero ya no soy el mismo. Sería un error serlo después de la ola gigante que me revolcó. Nos vemos pronto", cerró el conductor.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge Rial (@jrial)

La primera foto de Jorge Rial en su casa tras sufrir un episodio cardíaco en Colombia

El conductor de Argenzuela, Jorge Rial, arribó a la Argentina luego de viajar varias horas en un avión sanitario desde Colombia, país donde sufrió un complicación cardíaca mientras estaba de vacaciones.

El también productor, difundió una foto en historias de Instagram con una frase que llevaba tranquilidad a sus seguidores. "Ya en casa", escribió junto a una imagen en la que se lo ve tomando un café desde el living de su casa muy tranquilo.

En tanto, Mariana Brey compañera del conductor en Argenzuela, no confirmó la fecha de regreso, aunque advirtió que muchos televidentes esperan ansiosos su presencia en el ciclo.

rial en casa.png

Rial llegó el 10 de mayo al país e hizo escala en Leticia y luego en Santa Cruz de la Sierra, para finalmente arribar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza minutos antes de las 21:10, a esa hora ya estaba esperando la ambulancia. Luego fue trasladado al Sanatorio Finochietto para realizarse estudios y tenerlo en observación tras la colocación del stent.

El doctor que sigue su estado de salud, Guillermo Capuya confirmó que el corazón "no había sufrido un daño significativo" y que la funcionalidad "había sido recuperada", por eso se espera una evolución favorable.

Luego de estar en condiciones, el conductor regresará a conducir Argenzuela, el programa que lidera desde hace varios meses y donde lo está reemplazando Mauro Federico durante estos días complicados. Vale recordar que Jorge Rial agradeció a través de todas las redes sociales por quienes rezaron por su recuperación.