Jey Mammon, mano a mano con Jorge Rial en Argenzuela, tras la denuncia de Lucas Benvenuto

Jey Mammon subió un video este miércoles donde aseguró estar atravesando "el peor momento de mi vida" y fue categórico: “Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona, jamás. Nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente”.

Embed Jey Mammón rompe el silencio en C5N



Exclusivo mano a mano con @rialjorge



No te lo pierdas este viernes a las 15 hs. en #Argenzuela pic.twitter.com/vbun4sp30u — C5N (@C5N) March 30, 2023

El video, de una extensión de más de 7 minutos, reúne algunas aclaraciones por parte del conductor. “Yo a Lucas lo conozco, no voy a decir no se quien es, lo conozco. A Lucas lo conocí el 25 de abril de 2009. Él dice que me vió en esa fiesta, en una fiesta que se dio ese día y él dice que tenía 14 años", indicó.

Javier Moral, abogado de Benvenuto, se pronunció al respecto y explicó que "hay una sola verdad y una sola víctima, no hay dos víctimas y dos verdades, la única verdad es la de Lucas".

"Al salir a defenderse, Mammon reconoce la relación, solo argumenta que sucedió a los 16 años y no a los 14, pero no se percata de que se sigue tratando de un menor y que por lo tanto se trató de una relación asimétrica", agregó el letrado.