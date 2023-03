Duro de Domar: análisis minucioso del descargo en video de Jey Mammon

El discurso fue muy cuestionado desde su publicación y la periodista señaló que "me sigo preguntando si está acompañado legalmente, nada de lo que dice lo salva". Ante esto, su compañera La Chipi comentó que "creo que si tiene un asesoramiento legal detrás, acá sigue haciendo ruido la tardanza de este descargo público".

Cynthia García recordó que "acá estamos hablando de un delito y cobra relevancia la denuncia de la víctima; acá el problema es que prescribió la causa". Ante esto, el conductor de Duro de Domar señaló que será importante "ver cómo coinciden la denuncia de Lucas y la respuesta de Jey Mammón".

"Lucas dice claramente en su denuncia que hay tres instancias de una presunta violación cuando tiene 14 años. Las palabras de Jey Mammon fueron excepcionalmente bien elegidas porque lo que hace durante su relato es instalar una narrativa de una relación consensuada con un chico de 16 años o más", agregó Federico Fahsbender.

También señalaron una diferencia llamativa entre el primer posteo escrito que hizo el exconductor de La peña de Morfi y el compartido este miércoles. "Ya no se habló de extorsión y si acusas a alguien de extorsión, eso si es delito", señaló.

Además, el periodista explicó que "el Código Penal a una relación consensuada con un chico de 16 no la castiga. La violación es siempre violación y si se castiga. Lo que no está viendo Jey es que la corrupción de menores rige de 18 años para abajo".

"Yo no sé que dirá el Código Penal pero hay un código moral que a mi me dice que no está bien tener una relación con un chico o una chica de 16 años teniendo 32", comentó Pitu Salvatierra.