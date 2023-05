Jey Mammón le genera un gran problema económico a Telefe: qué pasó

Sucede que, al tener suspendido al músico, deben seguir pagando el sueldo. Actualmente, se encuentra Georgina Barbarossa en su reemplazo junto con Jésica Cirio, pero la actriz tenía planeado conducir hasta fines de abril ahora podría cambiar el contrato para que continúe, según La Pavada.

Otro de los fuertes rumores que se generaron en los últimos días es que el reemplazo fijo sería Andy Kusnetzoff al no regresar PH: Podemos Hablar, pero aún no hay confirmación oficial.

La respuesta de Jey Mammón luego de que pidieran en vivo su regreso a La Peña de Morfi

A más de un mes de la salida de Jey Mammon al frente de La Peña del Morfi en Telefe tras la denuncia por abuso sexual de Lucas Benvenuto, el músico hizo un particular posteo en sus redes sociales en medio de un incómodo momento que se vivió durante la edición del programa este domingo.

Jey Mammon Redes sociales

Desde la tribuna virtual, una familia de Mendoza mostró un cartel en el que pedían por el regreso de Juan Martín Rago a la conducción del programa. Todo sucedió luego de la introducción de la conductora Georgina Barbarossa al cantante invitado.

“¡Antonio Tarragó Ros con nosotros!”, presentó la también actriz para dar comienzo al artista a que empiece su canción de chamamé. Apenas comenzó el segmento del público, un hombre de la familia Britos Roscani de Mendoza se acercó hasta la cámara y exhibió un cartel que decía: “¡Que vuelva Jey!”. Rápidamente, desde la producción, cortaron con la transmisión del público en sus casas.

Estrella de Telefe apuntó contra Jey Mammon y calentó la interna en el canal

Luego de las declaraciones de Jey Mammón en su regreso al país, Georgina Barbarossa, quien actualmente ocupa el lugar del músico en La Peña de Morfi, disparó fuertemente. “Me pareció muy soberbio”, expresó.

Pero en cuanto al músico fue tajante: "Hablé con Jey antes de irse a España, no después. Él cambió mucho y por eso no hablé más con él, porque no me dio ganas. Jey, si estás viendo esta nota, sabelo. Justamente por esa actitud que tuvo, me pareció muy soberbio cómo volvió".