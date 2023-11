Jésica Cirio volvió a posar con una microbikini estampada que promete ser ideal para el verano

Este diseño contó con margaritas blancas sobre fondo negro, un detalle que le aportó glamour y estilo a su combinación. El conjunto además incluyó una bombacha colaless de tiro bajo y un corpiño armado con tiras negras . Como fanática de la moda, demostró una vez más que sigue las tendencias actuales y nuevamente se mostró a tono con este look que cada vez más famosas lo utilizan a lo largo del mundo.

La publicación de Jésica Cirio en Instagram, donde comparte regularmente sus rutinas de ejercicio y consejos de alimentación, recibió una gran cantidad de "me gusta" y comentarios positivos, en donde sus fans elogiaron su look. Esta última publicación confirma a la modelo como una influencer clave en el mundo de la moda y el bienestar.

Sofía Jujuy Jiménez posó en microbikini con una combinación que muchos elogiaron

Sofía “Jujuy” Jiménez posó vistiendo una microbikini bicolor con los colores de Boca. La actriz eligió un conjunto de dos piezas en tonos azul Francia con tiras finas en amarillo. Como fanática de la moda, mostró su conocimiento en las tendencias del momento al mostrar detalles de su traje de baño vistiendo un look de alto verano repleto de glamour.

La influencer es una fanática de la moda y mostró detalles de un traje de baño que marcará tendencia a lo largo de la temporada. En su cuenta de Instagram se la pudo ver con un conjunto de dos piezas en azul y amarillo, despertando los elogios de sus fans. Para su look incluyó un corpiño en molde triangular y una bombacha es colaless, diminuta y con tiras de ajuste a ambos lados de las caderas.

Su look lo completó con el pelo mojado post chapuzón en la pileta y sin maquillaje. “Una escapadita por ahí antes de arrancar con los ensayos para la obra de teatro en la que voy a estar. ¡¡¡¡¡Falta muy poquito!!!! ¡¡¡Ya les voy a contar más!!!”, escribió en el texto de su publicación. Además, agregó: “PD: Y sí, no podía no estar tirando facha con mi bikini favorita”.

En tan sólo pocas horas de haber publicado este posteo, la modelo sumó miles de “me gusta” y cientos de comentarios por parte de sus fans que elogiaron su apuesta y su posteo.