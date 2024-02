Jésica Cirio disfrutó de la playa con una microbikini aterciopelada ideal para el calor

Jesica Cirio mostró la manera que está viviendo el verano al vestir una elegante microbikini aterciopelada . Después de un año lleno de altibajos, incluida su separación y controversias mediáticas, la destacada modelo y presentadora encontró consuelo y alegría en las playas, mostrando a sus seguidores cómo superar los momentos difíciles con estilo. La influencer realizó una sesiones de fotos a orillas del mar y marcó tendencia con su look.

Durante uno de sus días de relax junto al mar, lució un traje de baño naranja aterciopelado, el cual complementó con un pantalón cargo a juego. Este look no solo destacó por su vibrante color sino también por la textura única, ofreciendo una perspectiva que combinó lo fresco con el lujo, imponiendo su estilo para disfrutar la moda de playa.

Rodeada de agua y rocas, la conductora presentó los detalles de un conjunto que marcó tendencia con un corpiño con molde triangular y una bombacha colaless debajo del pantalón.

La publicación en Instagram rápidamente se llenó de "me gusta" y comentarios positivos. "SUMMER TIME Amando el ruido del mar y este look que no puede más", expresó Jesica Cirio en el texto de la publicación. Nuevamente reafirmó su rol como una influencer clave en el ámbito de la moda y el bienestar.

Cápsula furor: Rocío Guirao Díaz mostró la microbikini total black combinada con un pareo que es ideal para el calor

Rocío Guirao Díaz compartió un video donde posó con una microbikini negra desde su residencia en Miami. La modelo, que comparte su vida entre Argentina y Estados Unidos junto a su esposo Nicolás Paladini y sus hijos, interactuó nuevamente con sus más de dos millones de seguidores. A través de su perfil, suele subir momentos de su vida cotidiana y de sus proyectos profesionales a sus redes. En esta ocasión, eligió actualizar su contenido con este clip, al que sus fans reaccionaron.

En su reciente colaboración con una conocida marca de indumentaria, la modelo promocionó su línea de trajes de baño con un elegante conjunto que destacó por su diseño minimalista y versátil. El video la muestra llevando una microbikini negra, con un corpiño con molde triangular y una bombacha colaless, que complementó con un pareo como falda, aportando su estilo al look. La influencer demostró su habilidad para posar y a la vez mostrar la funcionalidad de las prendas que promociona.

La respuesta de sus seguidores fue inmediata, llenando la publicación de “me gusta” y comentarios positivos. Sus fans se refirieron no sólo a la calidad y el diseño de la microbikini sino también al carisma y la presencia de Rocío Guirao Díaz en pantalla. De esta manera demuestra cómo se afirma en su rol de referente del mundo fashionista y en el ambiente digital, marcando tendencia con su look e influenciando las decisiones de moda de sus fans.

