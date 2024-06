Imperdible: la serie de Netflix de 1 temporada y capítulos de menos de 30 minutos que no te podés perder.

El K-drama sigue la historia de un hombre que, tras descifrar la revelación de una taza, cambia toda su existencia. Lleno de inspiración, ahora se dispone a aprender tanto del café como de la vida de las personas. Esta historia emocionante esta disponible entre las mejores sugerencias de la plataforma de streaming.

Sinopsis de ¿Quieres un café?, imperdible en Netflix

La trama se ambienta en el corazón de la ciudad donde existe un lugar especial donde el aroma del café y las historias humanas se entrelazan: el 2Dae Coffee. Aquí es donde Kang Go Bi, un joven lleno de pasión, pero novato en el arte del café, busca dar un nuevo rumbo a su vida bajo la tutela de Park Seok, el respetado maestro barista y dueño del café.

Con cada grano molido y cada taza servida, Kang Go Bi se sumerge en un mundo nuevo de sabores y aromas, aprendiendo no solo las técnicas detrás de una perfecta taza de café, sino también las lecciones de vida que este proceso encierra. La guía de Park Seok es fundamental en este viaje, siendo un mentor no solo en el arte del café sino también en el arte de la vida.

Tráiler de ¿Quieres un café?

Reparto de ¿Quieres un café?

