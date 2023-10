Ideal para amantes del fútbol: Sol Rivas posó en microbikini con los colores que más le gustan

La microbikini bicolor que eligió la influencer para expresar su pasión por el club de la Ribera presentó un detallado diseño que resaltó los colores icónicos del equipo. El conjunto de dos piezas consistió de un corpiño de forma triangular y una bombacha colaless de tiro alto con breteles . Ambos decorados contaron con los colores azul y oro, lo cual no sólo es un símbolo de apoyo en los momentos previos a la final, sino también una muestra de cómo la moda y el deporte se entrelazan para permitir a los fans expresar su aliento de maneras creativas y personales.

A su look también le sumó un collar y unas pulseras a tono con el resto del look. Sentada al borde de un lago, Sol Rivas realizó esta producción que sorprendió a sus seguidores y que generó una grata sorpresa para los fanáticos de este club. En pocas horas reunió miles de "me gusta" y juntó cientos de comentarios relacionados a su microbikini y a sus poses.

Flor Vigna hizo un challenge de Emilia Mernes mientras lucía una microbikini blanca ideal para el calor

La artista Florencia Vigna utilizó sus redes sociales para realizar uno de los challenger que es tendencia en TikTok y en Instagram con una canción de Emilia Mernes. La ex Combate y campeona del Bailando publicó un vide bailando dicha canción mientras lucía una microbikini blanca y un pantalón de color rosa chicle.

La pieza superior se trata de un corpiño tipo triangulito en off white tejido, una de las últimas tendencias del momento. Mientras que, para la parte inferior se inclinó por un un pantalón largo de color rosa chicle tipo parachute.

Otro detalle que no pasó desapercibido por sus fans es el accesorio que utilizó en el pelo: un pañuelo amarillo tipo vincha y un make up a base de un megadelineado estilo cat eye en total black.