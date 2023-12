Guillermo Francella confirmó la noticia más esperada de Casados con hijos

Pero, a la hora de ser consultado por un regreso de la serie, el actor reveló: "Al teatro no creo. Y después no se sabe aún, Netflix compró los capítulos y explotó también. No sé, tiene que haber muchas cosas, hay que escribir nuevos libros, hay que hacer todo de nuevo, no es una tarea tan sencilla". Con estas palabras, terminó por confirmar que hay mucho trabajo por hacer en el caso que busquen realizar una película o una nueva temporada.

Por eso, no quiso cerrar la posibilidad y contó qué es lo que tiene que suceder para realizar una nueva entrega: "Amalgamar todo, los compromisos personales... pero todos amamos Casados, y después de lo que pasó en el verano aún más. Ese contacto con la gente fue maravilloso". De esta manera, Francella ilusionó a todos los fans, quienes esperan expectantes de futuras novedades.

Volvió El encargado, la serie argentina que batió récords en Star+

En el 2022 se estrenaba El encargado, una exitosa comedia negra exclusiva de Star+. Dirigida por Mariano Cohn, Gastón Duprat, Martin Bustos y protagonizada por Guillermo Francella, desde su primera presentación logró atrapar la atención de una amplia audiencia y críticos debido a su trama y sólidos diálogos, por lo que se estrenó su segunda temporada con mucha expectativa.