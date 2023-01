Guido Süller mano a mano con Jorge Rial: reveló todos los detalles de su relación con Ricardo Fort

En una entrevista con Argenzuela , el arquitecto se refirió a la ausencia en esta producción de Star+ y replicó: "Me llamaron para la miniserie muchas veces . Ellos querían que yo aparezca en el cuarto capítulo. Querían que entre a un museo a admirar la ropa de Ricardo como si fuera un fan. Entonces, yo le dije '¿perdón? ¿estamos todos locos?', no entiendo por qué otros famosos aceptaron" . Así, comenzó a mostrar su descontento ante la falta de reconocimiento.

"Este biopic hubiera sido mucho más interesante con la historia de amor entre él y yo. Para mí es una bosta, si quieren escuchar mi calificación. Me parece que es como que lo enterraron. Toda una generación que no lo conoció, se vino todo abajo con lo aburrida y tediosa que es. Hay cosas que no son interesantes", continuó al respecto.

Con esta introducción, el mediático empezó a brindar detalles: "Si hubiera hecho nuestro romance con dos actores jóvenes... En esas épocas donde ser gay estaba prohibido, vivías la adrenalina de lo prohibido, tener que actuar todo el tiempo, hubiera sido tan interesante. Es un desperdicio, enterraron la memoria de Ricardo". Así, se sumó a las críticas contra El comandante Fort.

Todos los detalles del romance entre Süller y Fort

"Nos conocimos en un boliche. Él se acercó y me invitó a bailar, pero le dije que no. Yo venía de otro amor y venía de un duelo. Teníamos una relación medio tóxica, hacíamos el amor en cualquier parte", comenzó por relatar sobre su relación amorosa con Ricardo Fort. Además, rápidamente desmintió un rumor: "Es mentira que hacíamos el amor en la olla de chocolate".

Con mucha confianza con el conductor Jorge Rial, el mediático reveló: "En el 88 y en el 89 estuvimos juntos. Hace años que me vienen ninguneando los Fort. Me paso toda la vida tratando de contar mi verdad, y siempre hay detractores de gente que no me cree en algo que fue hermoso. ¿Por qué no pudo ser realidad? Yo mostré cartas, fotos, documentación para que me crean. El propio Ricardo me desconoció".

Ricardo Fort Guido Süller Fort y Süller en Punta del Este en 1989. Redes sociales

Por eso, criticó duramente a quien falleció en 2013: "Fue un gran homofóbico. Los últimos años de su vida salió con chicos heterosexuales que estaban con él por el dinero. Yo fui su primera pareja, su primer amor".

Guido Süller cuestionó el trato de los Fort hacia Gustavo Martínez

Para finalizar, Guido Süller se refirió a quien fuera el tutor de Felipe y Marta Fort, los hijos de Ricardo: "No me gustó lo que hicieron con Gustavo Martínez, imperdonable. Lo empezaron a matar de a poco, todos los Forts lo mataron. Le dieron la responsabilidad de criar a los dos, a un chico simple de barrio". La expareja del chocolatero se suicidó el 16 de febrero de 2022, en la previa al cumpleaños 18 de los chicos.

Gustavo Martínez Felipe Fort Marta Fort Gustavo Martínez fue el tutor de los pequeños desde 2013 hasta 2022. Redes sociales

"Ricardo le dio tremenda responsabilidad y no le dejó ni un sueldo ni un departamentito para mantenerse. Gustavo nunca tuvo un peso y siempre lo hizo por amor. Uno de los motivos por los que se suicida es porque los chicos estaban por cumplir 18 años y él iba a quedar en la calle. Gustavo fue el padre de los chicos", aseguró.

Para finalizar, Süller remarcó: "En la serie, Gustavo se asoma por el balcón donde se tiró y suicidó, ni siquiera tuvieron el detalle de cortar esa escena". Con todo esto, el mediático se mostró muy enfadado con el trato que le dio la familia y Star+ al tutor de Felipe y Marta.