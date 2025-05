Guerra de mensajes: la China Suárez y Yanina Latorre se dijeron de todo

En este punto de la conversación, la exmujer de Benjamín Vicuña lanzó: "Porque me hago la picante cuando se me canta la c…. Cuando y con quien quiero”, respondió @sangrejaponesa.

China Suárerz y Yanina Latorre en redes sociales Redes Sociales

La mujer de Diego Latorre escribió entonces en una historia de Instagram que "Me desbloqueó, se ve que tengo razón”, y compartió una captura del cruce entre ambas.

El intercambio de opiniones siguió subiendo de tono: “Me divierto con historias. Hablé en potencial. Nunca lo confirmé”, se excusó Yanina, y la China le contestó “Solo vos podes decir”.

Yanina recogió el guante y apuntó: "¿Y vos de qué trabajás? ¿Qué te enloqueció tanto? ¿Las redes? Te están matando. Te cag… en dos niñas. ¿No te da vergüenza?”.

Suárez siguió: “No me enloquece. Estoy al pe… y contesto cuando quiero”, pero Yanina no se lo dejó pasar: “Es verdad. Vivís al pe…”, le contestó. “A vos debería darte vergüenza. Tenés mil años y estás pelotu… todo el día con el telefonito repitiendo bolud… que no siquiera chequeás”, siguió Suárez.

“Amora. Bsos. Te deseo ¼ de mi vida a los 55. Besis”, le dijo Yanina en respuesta a los “mil años” que resaltó la China, que le mandó un video de la mediática llorando cuando se supo la infidelidad de Diego Latorre con Natacha Jaitt.

“Que me humillen públicamente con audios como te pasó a vos. Nooo, gracias. Yo a los Martín Fierro me los gano, no me los meto en el or… Besos”, escribió la cantante y terminó el tema por hoy.