Gloria Carrá contra Luciano Cáceres: reveló detalles de su conflictiva separación

La actriz contó en el programa DDM, en América, la relación que tiene el actor con la adolescente: “ No le quito mérito, es buen padre, para mí es una tranquilidad, pero por otro lado es lo que hay que ser , buena persona, buen padre, buena madre. Y eso no hace que disminuya lo otro", apuntó la cantante.

"Si sos buen papá también cuidas a la mamá porque emocionalmente es la que está criando a tu hija”, remató Carrá. La pareja se separó en buenos términos tras siete años de relación.

"Nunca hice públicos mis problemas", se sinceró la exprotagonista de Señorita Maestra. "Me casé enamorada. Yo confié, estuvimos 8 años en pareja. Fue una vidriera para él... Cuando me casé compramos un auto en común y él me dijo 'la puedo poner a mi nombre' y como estaba en pareja, no pensé que me iba a perjudicar", reveló Carrá. Luego afirmó que tiene un pleito por el vehículo que les impide venderlo.

"Quise abandonar esto que ya lleva 10 años, pero mi psicóloga me dijo que no, que yo necesito el dinero, porque no me sobra nada", y aseguró que también hay dos propiedades en disputa.

Gloria Carrá sobre Rusheking: "Re familiero"

Carrá habló del romance de su otra hija, Ángela Torres, con Rusherking: “Él es un amor, vienen a casa, traen la merienda, tomamos mate, charlamos de la vida, es muy amoroso, es muy familiero, él también”.

También bromeó sobre los supuestos consejos de música que le pide su hija y la pareja: “Creo que yo les voy a pedir a ellos, con Ángela hablamos mucho de la música, ahora está por sacar su disco. Mi otra hija Amelia baila, hace comedia musical, está abocada a eso, van las dos por ese camino”, reveló la voz de Coronados de gloria.