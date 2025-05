Mauro Icardi prepara una sorpresiva jugada contra Wanda Nara: involucra a la China Suárez

Luego, la panelista Nancy Duré agregó: "Lo que pasa es que no se puede casar todavía porque no tiene el divorcio él, decidió tramitarlo en Italia y no lo tiene todavía. Esto tiene un motivo, porque aunque no estén casados, con la unión convivencial ya no cabe la posibilidad de que un juez le diga a Icardi que tiene que ver a sus hijas sin la presencia de la China". Así, el futbolista parece haber conseguido un jaque mate contra Wanda Nara.

A la espera de nuevas novedades, Mauro Icardi y la China Suárez parecen estar en preparaciones para contraer matrimonio más temprano que tarde, y eso no es lo único. En las últimas horas, surgió la posibilidad de que tengan un hijo, lo que agrandaría sus familias ensambladas.

El cariñoso regalo de Mauro Icardi a la China Suárez: de qué se trata

El futbolista Mauro Icardi le hizo un cariñoso regalo a Eugenia "China" Suárez y las imágenes rápidamente fueron virales en redes sociales, ya que Galatasaray fue campeón de la liga turca y los fanáticos quedaron eufóricos.