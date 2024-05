Preocupación por la salud de una panelista de LAM: "Un dolor en todo el pecho"

“Estaba prolijita esperando que empezara el programa y, de repente, me agarró un dolor en todo el pecho. Me subió hasta la mandíbula. Pensaba que ahí la quedaba. He tenido antes ataques de pánico, pero en esos momentos estaba mal, no la estaba pasando bien, pero este fue instantáneo", expresó la “angelita”.

Fernanda Iglesias Redes sociales

Y reveló que tuvo que ser atendida: “Vino el SAME y me tomó la presión. Estaba asustada y con el maquillaje no se notaba que estaba pálida. Me tomaron el oxígeno y la presión, que estaba un poco alta. El oxímetro me dio bien. Llamé a la ambulancia de la prepaga, que venían con el electrocardiograma. El electrocardiograma salió bien".