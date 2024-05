Ángel de Brito Redes sociales

Explicó también “no había ido a otro lugar que a LAM la noche anterior y después salió con su mamá de su casa, o sea era imposible que le hayan robado en otro lugar. Así que nos avisó a la producción del programa que le faltaba dinero".

Fue entonces que, de manera inesperada, reveló que a él también le pasó y contó que en su camarín hay menos pares de zapatillas. “También me chorearon zapas. Pero no quiero decir. Dos o tres pares me los choreó una que ya la tengo identificada. Si. No fue este año. Así me hicieron dos o tres pares de zapatillas", disparó.