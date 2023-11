Grave denuncia: Pampita le ofreció entradas a una fan estafada de Taylor Swift, pero la dejó plantada

Pero apareció una buena noticia: “Como no se pudo el 9, la productora me avisó que iba venir hoy 12 gracias a Pampita que se había solidarizado y me daba 2 entradas para hoy. La estoy esperando en River desde las 7 e la tarde, cuando me avisó que iba a venir para hacerme pasar y yo sigo acá”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fafterglowflor%2Fstatus%2F1723839338696298820&partner=&hide_thread=false Vieron que pampita había invitado a chicas que habían estafado al concierto? Bueno ahora parece que se borro y está la chica estafada afuera del estadio y pampita no contesta. — Florchuta (@afterglowflor) November 12, 2023

Sin embargo, Pampita no le contestó los mensajes a la joven. La modelo apareció, no solo se hizo presente sino también se sacó fotos con todos. Esperó hasta último momento y la usuaria Florchuta confirmó: “La chica al final se quedó afuera”.

El apasionado beso de Taylor Swift con Travis Kelce en pleno River y la dedicatoria especial de la cantante

El segundo show de Taylor Swift en River tuvo un invitado VIP que revolucionó al público en el estadio y también en las redes sociales: el novio de la cantante, Travis Kelce. La estrella de la NFL cantó y bailó junto a las swifties, se sumó a los "fan actions" y la recibió luego del recital con un apasionado beso.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Feasytissue%2Fstatus%2F1723539772046508102%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1723539772046508102%7Ctwgr%5E63ac02c96727a2e29013940dca5788abc9fd5f02%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fc5n.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620pxplugings%3D20paste20tdlink20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20wordcount20width%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlink20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20liveblogtimestamp%3D16998881297224642&partner=&hide_thread=false en que país se grabo por primera vez un beso entre taylor y travis? EXACTO VIVA LA PATRIApic.twitter.com/Mw85hHqq6R — more (@easytissue) November 12, 2023

Travis se ganó al público desde que sonó una de las primeras canciones de la noche, The Archer. El público argentino se organizó para levantar carteles con la frase "We will stay" ("Nosotros nos vamos a quedar") en respuesta a una frase del estribillo y el deportista sorprendió al sumarse con el suyo.

Pero el mejor momento para los y las swifties, sin duda, llegó cuando Taylor bajó del escenario al final del show. En ese momento vio que Travis la estaba esperando afuera de la carpa, corrió hacia él y lo besó frente a toda la tribuna, generando gritos y festejos de los fans.