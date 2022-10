Gran Hermano 2022: una de las chicas confesó su deseo íntimo con Emilia Mernes y Duki

La participante no pudo contener su deseo con Emilia y Duki.

En la casa de Gran Hermano, los participantes estaban conversando a un lado de la pileta y Julieta Poggio no pudo evitar confesar un deseo sexual que tiene junto a los cantantes Emilia Mernes y Duki , quienes son pareja en la actualidad. Ante sus palabras, se convirtió en tendencia en redes sociales y surgieron muchos memes .

" A mí me encantaría estar con Emilia . Con Duki y Emilia, un trío con ellos ", reveló Julieta a sus compañeros. La primera reacción fue de María Laura Álvarez , la participante de 41 años que le consultó quién era Emilia , ya que no debe ser una artista que consumía fuera de la casa.

https://twitter.com/dukoyouknow_/status/1584387771388481538 Mora le quiere dar a duki y julieta quiere un trío con duki y emilia. Un día tranquilo en la casa de gran hermano por suerte pic.twitter.com/cls6q3ot7y — duki (@dukoyouknow_) October 24, 2022

Pero esto no fue lo único, sino que Mora Jabornisky se sumó a su revelación. "Ah, a mí con Duki", aseguró en medio de las palabras de Poggio. Esta última actualmente está de novia con un hombre que no es parte del reality show, quien se convirtió en el centro de los memes tras una particular expresión que tuvo mientras veía ingresar a su pareja a la casa de Gran Hermano, donde se realizó la nominación espontánea.

Novio de Julieta Poggio Gran Hermano Así es la cara que puso el novio de Julieta Poggio al verla entrar a la casa. Redes sociales

Simplemente con la foto de la expresión del novio de Julieta, sobre todo en Twitter se realizaron muchas bromas al respecto, pero no es solo con estas palabras de Poggio, sino con varias acciones que fue llevando a cabo desde que ingresó. La modalidad del meme es colocar un video o una foto de la participante antes de la imagen con la cara de su pareja, donde suelen agregar la pregunta "¿Alguien puede pensar en el novio?".